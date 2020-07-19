蔣麗莎身材火辣，一點也不像4寶媽。(取自蔣麗莎微博)

香港50歲男星陳浩民，當年憑著在電視劇《天龍八部》飾演俊美無儔的段譽一角，擄獲兩岸三地無數少女芳心。然而他在現實生活中，也擁有一位自己心目中的「神仙姐姐」蔣麗莎，夫婦倆感情恩愛，在2011至2016年短短5年間，一連生下1子3女。只是這也讓陳浩民肩上負擔變大，近日更傳出一家人打算從月租14萬港幣(約53萬台幣)的豪宅搬回多年前購買的舊屋。

陳浩民向港媒坦言，因為新冠肺炎疫情，讓他演藝工作與收入大受影響，為了節省開支，打算從月租14萬港幣豪宅，搬回早年以4500萬港幣購買的紅磡舊屋。陳浩民透露自己尚未正式搬走，想說有時間慢慢搬，因為東西太多。

除了節省開銷，陳浩民想搬回舊房子的其中一個原因，為他與妻子希望小孩子慢慢長大，應該有自己的獨立空間，紅磡房子有6間房，比租的還多2間，認為這才是對他們一家6口最好的安排。

(中時電子報)