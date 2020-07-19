台灣18日上空出現了完整且清晰的日暈「幻日環」，全台民眾抬頭肉眼就可見，不少人紛紛拍下美照上傳到網路，對此氣象粉專「台灣颱風論壇」就指出，其實這與大陸長江暴雨有些許關聯。

台灣颱風論壇指出，今天的絕美日暈，與長江暴雨有間接關聯 (圖／台灣颱風論壇)

「台灣颱風論壇」表示，幻日環之所以形成，跟高空的卷層雲有關，因為卷層雲在至少６公里以上的高空，而那裡溫度低於0度，所以有很多六邊形冰晶，冰晶折射太陽光，就形成「日暈」或「幻日環」。而台灣上空會有卷層雲，原因就在於長江流域仍有梅雨鋒面，大量積雨雲在鋒面附近從地面生長至高空，跑到高空的雲系受到高空東北風的影響，於是就往南吹送，向台灣吹出大範圍的卷雲雲系，包含卷層雲。

至於高空東北風又是從何而來？「台灣颱風論壇」進一步解釋，亞洲大陸現在熱到發燙，導致大量地面空氣受熱上升，地面因此出現低壓，高空則出現高壓，加上北半球高壓順時鐘旋轉，台灣又位在高空南亞高壓東南側，兩個現象互相影響，就形成「幻日環」。

今天台灣許多地方都出現大日暈/幻日環！ 這不是什麼異象啦！ 而是跟中國暴雨有那麼點關聯哦 😱 趕快來看看最新分析吧！一起長知識！ https://bit.ly/3h7evhi 由台灣颱風論壇｜天氣特急發佈於 2020年7月18日 星期六

(中時電子報)