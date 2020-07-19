警方於轄內重要聯絡道路執行路檢。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局長楊源明與警政署督察室主任陳永利，18日深夜配合警政署指示進行各治安顧慮場所掃蕩，楊源明親率百名警力，宣示對任何違法犯罪行為「3倍奉還」，決不容許打架滋事的酒店、舞廳等特定營業場所成為治安破口。

警政署督察室主任陳永利臨檢時表示，這次署頒全國掃黑臨檢，主要是社會民眾對於治安的要求，絕不允許酒店、夜店的治安事故，造成民眾對警察的誤解。另外也特別提醒執勤員警注意三安要求，安全絕對重於績效。

台中市警察局長楊源明親自帶隊到第六分局轄區，配合執行全國性擴大臨檢，針對轄內舞廳、夜店、酒店、KTV及青少年經常聚集等易發生事故之場所，規劃強勢掃蕩臨檢勤務，採取高頻率、高強度、密集性之擴大臨檢作為，若從事不法，將給予迎頭痛擊。

警方持續針對易滋事場所及特定營業場所，實施一天多次及重點、密集方式臨檢，針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩臨檢，強力檢肅黑道幫派、非法槍械及毒品案件，以澈底肅清暴力亂源，震懾不法，展現警方嚴正執法決心。

(中時 )