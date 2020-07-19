藝人「美麗本人」10日在Youtube頻道上架最新單曲〈禿頭爸爸〉，內容提及自己養小孩必須要半夜起身換尿布親身經歷，還自嘲自己掉髮狀況。

美麗本人說到創作動機，在某天洗完澡圍了一條浴巾，走到電腦前看到Red Bull「紅牛 AAA 全區通行」徵選活動，由頑童製作人Tipsy指定的Beats來進行創作，當時距離交件截止日期只剩1小時，就花了20分鐘寫了歌詞，30分鐘錄製，這首歌就這樣跟生小孩一樣滑出來了，結果沒選上，直接落選。

美麗本人每天用頭皮刮老闆求曝光，老闆謝乾乾不勝其擾，決定直接拍成MV上架到Youtube敷衍帶過，竟然獲得取多迴響，包括藝人瘦子E.SO、製作人Tipsy、剃刀蔣、米奇林都分享，J.Sheon在臉書寫下「很...久...沒...看...到...這...麼...有...衝...擊...力...的...舞蹈」，相當有趣。

瘦子在IG分享轉發。（我的檔期有限公司提供）

J.Sheon在臉書幫分享推薦。（我的檔期有限公司提供）

(中時 )