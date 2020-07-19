翁馨儀（左）與張少懷育有一雙兒女。（翻攝IG）

張菲27歲媳婦翁馨儀與張少懷婚後育有一雙兒女，她自認自己是難搞的人，還好大13歲的另一半已歷經過年輕的躁動任性期，對她可以不溫不火地包容，翁馨儀說「每我不是一個會好好把話聽進去的人，我吵架屬於火爆類型，所謂的包容是因為他已經歷過我這段人生，以前老公跟我一樣，但他已經過了這個期間，所以能說服得了我」。

年紀輕輕當媽，翁馨儀與張少懷育有6歲女兒櫻桃及4歲兒子栗子，她自認對孩子耐心沒那麼好，打從一開始就很想把他們送到幼兒園，她對老公說「很想放手，希望趕快脫離」，但張少懷不厭其煩地以「小孩成長就只有一次」來說服她。翁馨儀自認有很多禁忌，其中一條就是不容許小孩在公共場合哭鬧，「我蠻怕其他人眼光的，尤其搭飛機壓力很大，怕孩子在飛機吵到別人」，某次與朋友家庭聚會，因兒子莫名哭鬧，她當下帶走兒子驅車返家，留下老公、女兒及在場朋友，她說「朋友其實很習慣，知道我的個性」，好在老公用溫柔攻勢說服她回來吃飯。

提到夫妻教育理念，翁馨儀稱兩人本來是一個黑臉一個白臉，但怕小孩覺得怎麼都是媽媽在罵，最後丈夫一起與她扮黑臉。形容6歲女兒櫻桃個性與她如出一轍，「很難有人說服得了我們，我們就是很難搞的那種」，母女時常為服裝搭配鬥嘴，「我有時覺得她穿得不好看，她回我：『別管我，我覺得你穿的不好看，這樣搭配不行』」，讓翁馨儀氣炸，「完了，生到一個跟我一模一樣的」，無奈稱女兒已進入叛逆期。

張少懷曾傳100個貼圖催老婆回家，翁馨儀坦言其實兩人都很沒安全感，「沒安全感是好事，代表你們還愛對方」，除了在彼此手機裝定位APP，她也是近一年前才停止看老公手機，雙方底線是不能單獨和異性出去。

近期張少懷無參演戲劇演出，雖然最近有人來談戲約，但他覺得若角色誰都可以演，寧願花時間在家庭上，翁馨儀形容老公對工作非常有強迫症，「以前挑本，現在更挑」。翁馨儀笑說老公被她影響不少，之前張少懷衣服色系僅黑、白、灰，現在會跟著她穿亮色系衣服。她與老公財產獨立，彼此不知道對方財產，老公負責家庭開銷，自己則出家庭玩樂費，「這是一個默契，有賺錢就不會讓對方付，我們跟一般雙薪夫妻不太一樣，不會有共同帳戶」。

(中時 )