北市警察局針對信義區夜店擴大臨檢。（趙雙傑攝）

大批民眾前往夜店消費。（趙雙傑攝）

日前因台南、高雄發生嚴重治安事件，且因新冠肺炎疫情趨緩，暑假期間許多民眾會前往夜店消費，台北市警察局18日深夜前往信義區一帶夜店進行大規模臨檢，杜絕治安意外發生。

(中時 )