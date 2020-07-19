早稻田大學畢業的獨立記者出井康博驚爆，由於大陸經濟成長，薪資水準提升，大陸民眾不再想去日本工作賺錢，日本職場的魅力已經逐漸消失，日本從「夢想之國」變成「便宜之國」。大陸民眾去日本不再是為了賺錢，而是花錢。

出井康博，1965年生，早稻田大學畢業，現為獨立記者，著有《何謂松下政經塾》、《虛構的長壽大國》等書。2016年完成其大著《絕望工廠 日本》，2018年在台發行中文版。

出井康博在《絕望工廠 日本》一書中指出，由於日本法律不允許外籍人士以「體力勞動者」的名義前往日本，但是日本少子化造成勞動人口減少。因此，外籍勞工偽裝成「實習生」、「留學生」取得簽證，但實際上從事單純體力勞動工作。

他舉例，全日本帆立貝漁獲量最高的北海道猿払村（猿拂村），人口不滿3000人，卻雇用100多名大陸「實習生」，在作嘔的腥味中默默剝殼。

他表示，用「實習生」或「留學生」的名義吸引外國人到日本，把他們當搖錢樹，當發現真相時，這些人由親日變成反日，愈來愈厭惡日本。

即使是「日裔巴西人」，回到日本也是被當成「派遣工」，當金融海嘯爆發後，開始資遣日裔巴西人，雖然提供約新台幣8萬元協助返回巴西，卻被批判是「把日裔巴西人趕回巴西的分手費」。

出井康博戳破國王的新衣，指出實習制度表面上是讓開發中國家年輕人到日本學習技術，再返回故鄉貢獻所學，但實際上就是開放外籍勞工到日本工作，但假裝是在實習。

出井康博強調，愈是日本人不願意從事的低薪勞動，愈缺乏人手。他指責日本政府，到底要欺騙外國人到什麼時候？又想利用外國人到什麼時候？根本是國家帶頭當黑心企業。

(中時電子報)