張菲與前妻維持友好關係。（盧禕祺攝）

翁馨儀20歲就走入家庭，但她沒把婚姻視為束縛，「我的婚姻觀是分開了也沒關係，沒有覺得有一定的婚姻，也不一定會愛一輩子，我不會因為婚姻不幸福，還要走下去的人」。她非常讚賞公公張菲與婆婆之間的關係，認為即使2人離婚，還是可以自在地相處，「婆婆隨時可到公公家，他們相互對此很尊重，關係很好，值得我學習」，逢年過節不用擔心去公公家還是婆婆家，一家人都會一起過。翁馨儀回憶生第1胎時，公公偕婆婆到醫院探望她，2人如好友親人般的互動，深深烙印她腦海。

她4歲兒子「栗子」個性黏人、愛撒嬌，希望大人隨時都把目光放在他身上，透露張菲非常吃孫子這套。張菲散發出的威嚴，讓6歲女兒「櫻桃」不敢靠近，甚至不敢讓阿公抱，只要張菲進房休息，絕不會有人敢打擾他，翁馨儀說：「只有我兒子敢，他是第1個敲房門的人，公公很愛我兒子」，透露張菲有次想孫子，便跟她說「我夢到孫子掉進水溝，媽媽在一旁滑手機」，示意媳婦將孫子帶回家給他看。

提到與夫家親友互動，翁馨儀認為張菲、費玉清與恆述法師私下與螢幕前完全一樣，她憶起剛嫁進張家時，張菲「主持人魂」附體，開始在現場當起主持人，詢問她瑣事，而費玉清會陪小孩玩鬼抓人、講笑話，翁馨儀不禁虧他「雖然我們有笑，但有些意涵較深，需要理解」，形容恆述法師個性開朗大喇喇，一家有了孩子後變得熱鬧許多。

(中時 )