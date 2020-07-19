隨著各國逐步解封，新冠疫情也蠢蠢欲動。法國衛生部長維宏（Olivier Veran）今天宣布，法國將從7月20日起實施包括銀行、商店和室內市場等密閉公共空間強制戴口罩，以遏阻新冠疫情在法國各地復燃。

維宏發推文表示，從20日起，密閉空間將會強制載口罩，包括：商店、對公眾開放建築物、室內市場以及銀行。

數據顯示，新冠確診有再度走高跡象，尤其是在法國西部和南部地區，迫使法國政府加速推動強制戴口罩計畫。

(中時電子報)