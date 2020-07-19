遏阻新冠！法國密閉公共空間強制戴口罩 20日起實施 06:062020/07/19 中時電子報 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國密閉公共空間強制戴口罩，20日起實施。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著各國逐步解封，新冠疫情也蠢蠢欲動。法國衛生部長維宏（Olivier Veran）今天宣布，法國將從7月20日起實施包括銀行、商店和室內市場等密閉公共空間強制戴口罩，以遏阻新冠疫情在法國各地復燃。 維宏發推文表示，從20日起，密閉空間將會強制載口罩，包括：商店、對公眾開放建築物、室內市場以及銀行。 數據顯示，新冠確診有再度走高跡象，尤其是在法國西部和南部地區，迫使法國政府加速推動強制戴口罩計畫。 (中時電子報) #法國 #強制戴口罩 #20 #日起 #遏阻 也許您會感興趣 推薦閱讀 百貨改裝潮 餐飲新櫃蓄勢待發 04:102020/07/15 產業．科技 驚現3公尺巨蟒媽躲床上狂生20蛋 暴怒猛攻擊 09:262020/07/15 搜奇 《日股》新冠疫苗露曙光 日經觸5周高點 12:162020/07/15 財經 法國駐台代表接受網紅專訪 向台灣說的「2個字」暖哭48萬網友 08:522020/07/16 政治 《黃易群俠傳M》7月20正式推出 中華網龍營運添活水 15:252020/07/16 財經 《日股》東京確診飆升 日股收黑 16:312020/07/16 財經 大陸殲20B戰機引擎推力更大 已進入量產 21:012020/07/16 軍事 大戶資金乾坤大挪移 台股20檔強勢攻頂 14:512020/07/17 財經 人民幣在岸價收貶20個基點 19:132020/07/17 財經 連45槓！威力彩衝20.8億 兩星座「手氣旺到爆」快去買彩券 16:092020/07/18 運勢 國際熱門新聞 忍無可忍！姪女爆料新書大賣近百萬 川普打破沉默回應了 - 國際 再度封城！西班牙疫情升溫 巴塞隆納400萬人禁足 - 國際 早稻田校友驚爆 大陸人不再嚮往赴日本工作 - 國際 全球聚焦》王毅批美 哪裡還有大國樣子 - 國際 竟是身邊人！33歲白手起家CEO慘遭電鋸分屍案 嫌犯抓到了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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