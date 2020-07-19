炎炎夏日，許多民眾誤以為「真空包裝」能阻止細菌孳生，事實上卻可能藏有肉毒桿菌毒素的疑慮，包括醃漬食物也要當心！由於肉毒桿菌屬於孢子型態，就連烹調後都無法消除，所以不當存放就會累積毒素，嚴重恐會致命。

食藥署日前公布去年食物中毒人數創新高，共有近7000人罹病，由於每年炎熱的5~9月是食物中毒高峰期，提醒民眾要特別當心。「很多人都以為真空包裝就能堵絕細菌，這是錯誤觀念。」程涵宇營養師說，市面經過上高溫殺菌處理的真空包裝食品寥寥可數，選購時可注意標示，但大多數真空包裝食品都沒有經過高溫高壓殺菌，由於沒有氧氣，很適合肉毒桿菌生存，如果沒有盡速冷藏保存，就容易有肉毒桿菌中毒的風險。

中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師陳柏存說，肉毒桿菌毒素影響神經傳導的症狀，大多會先從頭部出現，包括瞳孔放大、口乾，接著下半身會無力癱瘓，其實診斷上並不容易發現，「台灣過去曾發生真空包裝豆干的肉毒桿菌中毒事件，肉毒桿菌毒素會與人體神經突觸結合，會使得神經失去作用，嚴重會導致呼吸衰竭數個月，必須等到神經修復才能自主呼吸。」等待神經恢復期間，患者必須裝設呼吸器，若是併發感染就可能危及性命，在所有細菌性食物中毒裡最具致命性！

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(中時電子報)