Olivier GIROUD 為了最近8個英超賽季以頭槌進球最多的球員（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[南安普敦@伯恩茅斯][07/19(日)21:00][編號680]

伯恩茅斯後防線上傷兵不少，三名後衛分別有SimonFRANCIS、NathanAKE、AdamSMITH目前依然狀態不足沒辦法上陣；挪威前鋒JoshuaKING上一場復出雖然有打進球門可惜被判範規在先不算，另一名先發前鋒DominicSOLANKE表現不濟沒有太大作用，反而替補上陣的CallumWILSON在比賽最後的10分鐘交出一次助攻，讓同樣也是替補上陣的DavidBROOKS打進本賽季的第一球。

南安普敦目前仍有摩洛哥中場SofianeBOUFAL、比利時中場MoussaDJENEPO、法國後衛YanVALERY狀態不足沒辦法上陣；前一場比賽最後時段替補上陣立下奇功的愛爾蘭前鋒Michael OBAFEMI，所以對上一場意外獲得先發機會，可惜表現不太突出在上半場之後就被換下場。還好王牌前鋒DannyINGS接應NathanREDMOND艾妙助攻追成平手，這一個進球令到他成為英超歷史上第20位單一賽季打進20球或以上的英格蘭球員。

目前仍在降級區的伯恩茅斯戰意沒有減退，上一場在拼進全力之下只1球敗給曼城，表現實在算不錯；連同之前的兩場對上強隊有成功取得積分，可見他們為了保級必定豁出去進攻，戰意有保證。南安普敦雖然已經過了保級安全線，但戰意仍然不減，復賽之後聯賽已取得3勝3平1敗，當中曾擊敗了曼城及打平了曼聯；前鋒DannyINGS仍有機會爭金靴獎，在沒有太大壓力之下南安普敦也不會只守不攻，進球相對會較多。雙方最近4次聯賽對賽當中有3次總進球都為3球或以上，當中各得1勝2平1敗。

Harry KANE 上場打進了在熱刺生涯的第200球（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[萊切斯特城@托特納姆熱刺][07/19(日)23:00][編號689]

熱刺的英格蘭中衛EricDIER仍需要停賽，而中場Dele ALLI以及法國中場TanguyNDOMBELE則有傷在身不能上陣；象牙海岸邊衛SergeAURIER需要回到法國辦理喪事，將無法參與最後的兩場聯賽。孫興民已經連續兩場比賽都有進球，於本賽季打進了11球以及貢獻了10次助攻，突破了個人單一賽季的最佳紀錄；對上一場也有王牌前鋒HarryKANE個人梅開二度，也是他在熱刺生涯所進的第200球。

萊切斯特城仍然有中場JamesMADDISON、左邊衛BenCHILWELL、葡萄牙右邊衛RicardoPEREIRA邢 要繼續養傷不能出賽，土耳其後衛CaglarSOYUNCU因之前領了紅牌需要繼續停賽；目前於進球榜第一名、極力爭取本賽季金靴獎的王牌前鋒JamieVARDY，最近4前打進4球表現神勇，雖然上場比賽沒有進球，當中一次射門更打中門柱彈出；不過也交出了一次助攻予替補上場的DemaraiGRAY。

熱刺聯賽復賽後取得4勝2平1敗，當中包含上一場作客3:1擊敗了紐卡索聯，結束了早前客場聯賽不勝的紀錄，向著爭取下一賽季歐霸盃資格。而排名第四的萊切斯特城，經過前一場轉勝為敗輸了給伯恩茅斯的差勁表現之後，上一場馬上以2:0戰勝了謝菲爾德聯。而為取得下一賽季歐冠席位已經沒有任何掉分的空間，本場進球數也不會太少。雙方最近6次聯賽對賽當中有5次總進球都在3球或以上。而最近4次熱刺取得3勝1敗。

Marcus RASHFORD 跟 Anthony MARTIAL 的默契已經慢慢建立起來 （圖片來源︰達志影像）

【英格蘭足總盃】[切爾西@曼聯 ][07/20(一)01:00][編號679]

曼聯兩位邊後衛LukeSHAW以及BrandonWILLIAMS都有傷在身不能上陣，上一場讓很久沒有參與正式比賽的荷蘭後衛TimothyFOSU-MENSAH先發，幸好並沒有受太大的考驗。而前鋒MarcusRASHFORD在先開紀錄之外，更貢獻了一次助攻予法國前鋒AnthonyMARTIAL，他們倆的默契已經慢慢建立起來，各自已經取得17個聯賽進球。

前一場比賽先任替補的切爾西法國老牌前鋒OlivierGIROUD，上一場聯賽以先發身份再立奇功，不但成為了最近8個英超賽季以頭槌進球最多的球員，也在最近3場先發上陣的比賽都有進球，狀態更勝年輕前鋒TammyABRAHAM。賽後更獲得主帥FrankLAMPARD大讚Olivier GIROUD的敬業精神，跟美國翼鋒ChristianPULISIC配合非常之好。

英足盃4強。曼聯越戰越勇，最近5場比賽取4勝1平，總共打進了15球，前鋒線充滿信心，火力絕對不行問題。聯賽排名更高的切爾西狀態亦不俗，最近8場比賽取得了6勝2敗，當中包含英足盃淘汰了萊切斯特城；切爾西誓要打破本賽季3場對上曼聯都落敗的難看紀錄，戰意必定會很旺盛。雙方於盃賽打法都會先求穩再求勝，進球數不會太多。雙方最近3次對賽曼聯獲得全勝，當中2次總進球為3球或以上。

(中時電子報)