中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師陳柏存說，遍布大自然之中的肉毒桿菌屬於孢子型態，由於有一層保護膜，所以耐受度十分強，存活數年以上都沒問題，一旦食物沾附肉毒桿菌孢子，就算烹煮過也無法破壞，在無氧、PH質4.5以上、攝氏3度以上、低糖與低鹽的情況下，就會增殖並分泌毒素。最近就有一位4月嬰兒因為吃自製蔬菜泥而驚傳肉毒桿菌中毒，由於腸道尚未發展好，一點點肉毒桿菌孢子就足以引發不適。

而真空包裝食品更適合肉毒桿菌孢子繁殖，程涵宇營養師表示，如果未經高溫殺菌，真空包裝食品在常溫下就容易滋生肉毒桿菌毒素，所以要購買冷藏銷售及保存的真空包裝食品，購買後也要盡快冷藏，而且要加熱後再食用，「因為肉毒桿菌毒素並不耐熱，高溫烹調就會讓毒性消失。」

但部分真空包裝食品撕開即可食用，例如豆干、玉米、火腿、鴨賞、涼筍等，若是食物沾附肉毒桿菌孢子、存放環境不佳，食用後就可能造成肉毒桿菌中毒。

除此之外，自製醃漬食品也是常見的肉毒桿菌中毒案例。「如果食物上已經有肉毒桿菌孢子，又沒有控制好酸鹼值，就很容易累積毒素。」陳柏存說，台灣曾有類似案例，國外也發生過醃製肉類、罐釀莢豆、油漬生大蒜等中毒事件。

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(中時電子報)