日本埼玉縣上周驚爆15間中小學共3453位師生集體食物中毒，調查發現是同一業者提供的營養午餐遭到病原性大腸菌污染。台北市中山國小附幼3月也有80名師生先後上吐下瀉就醫，原因同樣出在午餐，這次是沙門氏桿菌釀禍。

中山國小附幼家長近日更痛斥校方處理失當，拖延2個月，近日才承認是食物中毒，家長甚至哭訴：「孩子腹瀉長達10天，甚至站在廁所，大便就一直不停從大腿流出來，孩子完全無法進食，都已經打點滴還一直拉肚子。」

日本埼玉縣近日爆發15間中小學共三千多位師生集體食物中毒，調查後發現是病原性大腸桿菌惹的禍。（圖／翻攝自富士新聞網站）

想要避免食物中毒，程涵宇營養師建議掌握5原則，包括調理食品前後都需洗手、食材、水源新鮮衛生、生熟食分開料理、加熱再食用、保存環境溫度低於7℃。「攝氏7（度）~60度之間稱為危險溫度帶，細菌容易滋生繁殖，所以冷藏需低於攝氏7度、熱保存須高於60度，才能抑制細菌生長。」程涵宇說，只要室溫超過攝氏32度，食物就不可放置1小時以上。至於冷氣房，陳柏存認為還是大有風險，因為無法低溫至攝氏7度以下，所以頂多放置2小時為上限。

烏魚子等撕開即可食用的真空包裝食品，建議加熱後再吃，才更安全。（圖／報系資料照）

許多常見的錯誤迷思也容易導致食物中毒，例如熱菜熱湯必須放涼後才冷藏，但放涼時恐怕已經滋生細菌，建議降溫至攝氏60度左右，大約是觸摸略燙的程度，就要趕緊放進冰箱。

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(中時電子報)