「營養午餐這類團膳最容易發生食物中毒！」中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師陳柏存說，除了食物污染之外，最重要的是食物煮好到送到學校，時間拖延過久，若是又存放在濕熱環境，就容易使病原菌大量繁殖，因此夏天風險更高。

程涵宇營養師則說，許多家庭主婦也常常有一些錯誤迷思。「其中一個常犯的錯誤就是白飯冷藏過久，95%的仙人掌桿菌中毒都是這樣發生的。」程涵宇說，許多媽媽認為白飯沒有調味，應該可以冷藏相當多天，所以剩飯往往一放冰箱就放很久，卻經常因此引發食物中毒。

營養師程涵宇表示，若將白飯冷藏過久，容易引發仙人掌桿菌中毒，建議超過2天就須冷凍，且盡快吃完。（圖／程涵宇提供）

程涵宇建議，如果白飯沒吃完，可以放在電鍋內繼續保溫在攝氏60度以上保存、或是冷藏2天之內就食用，如果已經預估會存放超過2天以上，務必冷凍保存，再盡速吃完。

根據食藥署最新資料顯示，最常見的食物中毒前兩名細菌為仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌。中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師陳柏存說，仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌都廣泛存在於環境中，仙人掌桿菌屬於孢子型態，存活時間可長達數周；金黃色葡萄球菌會釋放腸毒素，加熱也無法除去毒性，預防之道應該從衛生條件做起，例如注意外食環境、勤洗手等。

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(中時電子報)