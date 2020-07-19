冰箱管理也要做好，「美國FDA建議食物最好儲存於攝氏4度以下，可以大幅降低食物中毒的風險。」陳柏存說，要維持冰箱的「冷度」，首先就是不可囤放過多食品，最好大約「七分滿」就好。

程涵宇也建議冰箱的生熟食應分開存放，同時要注意食品是否過期，若等到出現異味或發霉才清理，很容易讓食物在氧化作用下，產生乙烯及異味分子，或是和細菌、黴菌、酵母菌等酵素或微生物作用，使食物變質，一旦食用這些變質食物，將可能導致食物中毒。

陳柏存提醒，一般細菌導致的食物中毒，常見的症狀是嘔吐、腹瀉，建議民眾先觀察糞便型態。若以水瀉為主，大多數是因為細菌分泌的腸毒素所造成；若為血便，就可能是破壞性較強的細菌如志賀性桿菌。

急性期時，建議民眾多補充水份及電解質，並避免剌激性食物，減輕消化道的負擔，大多數食物中毒經過症狀治療之後，等待消化道黏膜再生後就能恢復健康，一般不需要使用抗生素，也不需住院治療。

但如果是血便、又合併高燒，就可能合併為細菌感染，恐怕會有敗血症風險；另外，或是因腹瀉產生脫水、電解質失衡、腎功能缺損的狀況時，也可能需要住院接受進一步的治療。

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(中時電子報)