25歲小鮮肉石承鎬因為在社群網站發文時，文末常附上檸檬圖案，被粉絲冠上「檸檬君」的暱稱，粉絲也以「檸檬精」自稱。經過2年培訓，去年他先後演出網路電影《你不是一個人》、戲劇《HIStory3那一天》，今年再推數位單曲〈酸酸的你〉，在經紀公司祭出10年長約和禁愛令之下，他計畫以演、歌並行闖蕩演藝圈，向男神彭于晏看齊。

宜蘭出生的石承鎬，從小立志當歌手，國小就努力存零用錢買CD，第一張入手的是S.H.E的《美麗新世界》專輯，張韶涵和F.I.R.也在收藏之列。「宜蘭很少有簽唱會，每次都要早早搭車上台北，排隊參加活動拿簽名。」國中時，他瞞著家人報名華岡藝校，高中開始接觸表演工作，多次參與戲劇演出。

石承鎬首支單曲〈酸酸的你〉，由阿沁擔綱製作，他大讚石承鎬學習力強，是一點就通的天生歌手。（圖／翻攝自石承鎬臉書）

偶像送抱 好感動

外型搶眼的石承鎬，出道前曾在林宥嘉和ELLA的MV中演出。談起五年前拍攝ELLA的〈情書〉MV，石承鎬仍笑得很開心，「一開始會覺得ELLA姊很可怕，因為她在團體（S.H.E）中的性格很外放，但本人很親切，我們拍完MV後她還特別抱我，讓我好感動。」

「拍別人的MV、扮演別人的角色，像是演戲的縮小版，去KTV如果有人點，會覺得滿開心的，但真正拍自己的MV時，感動更不一樣，聽到自己歌曲的那一刻，當下有『美夢成真』的感覺。」

前輩叮嚀 保初心

深耕劇場多年的石承鎬，曾向演出經驗豐富的郎祖筠拜師學表演。（圖／翻攝自石承鎬臉書）

石承鎬的首支單曲〈酸酸的你〉，由F.I.R.成員阿沁擔任製作人。石承鎬表示，對阿沁的印象就是有個性、酷酷，還自行腦補對方教唱一定非常嚴格。沒想到真正配唱後，才知道阿沁是個很溫暖的老師，「他跟我說，在演藝圈一定要保持初心，不能迷失。」兩人合作後，石承鎬增加了不少音樂專業知識，在阿沁的鼓勵下，他也開始嘗試詞曲創作。

家人對於石承鎬走上演藝這條路，都非常支持，先前他開唱，除了在宜蘭監獄擔任要職的石爸爸無法請假，其他人都到場為他加油打氣。

最近石承鎬除了學習鋼琴及詠春拳，暑假後還將演出新戲，「我希望每個階段都有不同的作品呈現，動作戲、唱跳歌手都行。」 與偶像彭于晏同一天生日的他，不諱言演藝事業是以對方為目標，更希望將來兩人能有機會合作。

檸檬君 石承鎬

2019年石承鎬以奇幻愛情電影《你不是一個人》正式出道，和飾演美女保險推銷員的何紫妍有多場精采對手戲。（圖／翻攝自網路）

生日：1995年3月24日

身高：175公分

體重：62公斤

石承鎬因常在發文結尾放檸檬圖案，被粉絲暱稱「檸檬君」，粉絲則名為「檸檬精」。（攝影／林士傑）

代表作：網路電影《你不是一個人〉、戲劇《HIStory3那一天》、數位單曲〈酸酸的你〉。

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(中時電子報)