從沒想過養貓的黃云歆，前年底搬至一處公寓後，有天遇到鄰居們一起餵養的流浪貓「鱈魚肝」，彼此非常投緣，鱈魚肝甚至只吃她餵的食物，時常在她家門口的盤子前等放飯，萌樣徹底融化她的心。只是當黃云歆想收編時，卻擔心鱈魚肝不願意進家門，為了探知牠的心意，黃云歆不僅找上寵物溝通師，甚至求神擲筊，經過一周的誘捕，才終於將貓「請」到家中。

聰明的鱈魚肝平日沒有不良習慣，和黃云歆相處愉快，也讓她從此踏入貓奴世界。（圖／黃云歆提供）

回想起第一次在公寓聽到貓叫聲，黃云歆直說當時覺得很可怕，但後來擔心貓咪著涼，依然找了件衣服幫牠取暖，也帶了牛奶、切了棗子餵食，還偷偷將牠取名為「鱈魚肝」。自此她回家時，鱈魚肝都會上前打招呼，也開始主動討食，「不過我看鄰居餵的飼料，牠都沒吃完，放到爬螞蟻，一開始我也不知道牠會不會吃我餵的。」

擔心意外 決定收編

沒想到不論是罐頭或飼料，只要是黃云歆餵的，鱈魚肝都很賞臉地吃光光，更願意展現信任，翻身讓她摸肚子，鄰居見狀吃醋地說：「大家餵了牠二、 三年，都沒有人可以摸到牠！」有回鱈魚肝因為腹部長了三公分的腫瘤，還被黃云歆拎到醫院看病，並在她家中住了一個禮拜。

由於和鱈魚肝建立起深厚感情，黃云歆不禁萌生收養念頭，但她擔心鱈魚肝已習慣外頭的世界，喜歡自由自在，加上自己有潔癖，「我不斷思考，收養會不會反而害了牠？」只好暫時放下念頭。

疼愛鱈魚肝的黃云歆，親自為愛貓作畫，畫得唯妙唯肖。（圖／黃云歆提供）

直到某天，黃云歆發現鱈魚肝異於往常地沒有出現在家門口，嚴重的失落感讓她驚覺自己有多在意這隻貓。接著，她又聽到朋友警告，若放養貓咪，就要有貓咪可能出車禍回不來的心理準備，擔憂不已的她，下定決心收養鱈魚肝。

不過，黃云歆仍然找了寵物溝通師，也到廟宇求聖杯，希望能確定鱈魚肝是真心想被她收養。好在溝通師表示，鱈魚肝願意住進家中，因為只有黃云歆會陪牠聊天，讓牠感覺被關心、很溫暖。

疼愛鱈魚肝的黃云歆，親自為愛貓作畫，畫得唯妙唯肖。（圖／黃云歆提供）

忙於工作 主子抗議

和鱈魚肝「同居」之後，黃云歆發現牠很聰明，先前擔心牠會跳上床的狀況不曾發生；原本牠不開心時會以肉掌拍打主人，也慢慢地改以發出聲音表示不滿，甚至有回抓咬黃云歆，事後竟還表現出自責的模樣。鱈魚肝這些微小的改變，都令黃云歆很感動。

近期加入《鬧著玩》主持群的黃云歆，展現活潑俏皮的一面。（圖／翻攝自阿翔臉書）

近期黃云歆因為主持網路節目《鬧著玩》，經常不在家，但她發現鱈魚肝開始耍脾氣，「本來很愛窩在我腳邊，現在都待一下就走了。」言談中，聽得出黃云歆有點沮喪，但如此被喵星人收服，這肯定是非貓派的她，想都沒想過的事。

（表／田慧盈製）

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(中時電子報)