小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（19日）新聞重點。

【1】阿帕契進駐台東 居民強力反對

陸軍航空特戰部隊要在台東豐年民航機場建置阿帕契直升機基地，引發地方對噪音干擾之疑慮，18日說明會中，從縣長饒慶鈴到各級民意代表及居民一面倒強力反對，讓在場國防部官員臉色凝重。

【2】挑戰白色巨塔 女政風揪弊端

醫療院所專業度高，器材及衛材的採購通常也顯得很深奧，衛福部廉政署金門醫院政風室主任王維君，卻以非醫療專業的背景，在衛福部金門醫院的牙科器材採購上發現弊端，抽絲剝繭分析比對找出事證，移由金門地檢署偵查犯罪。

【3】疫後拚經濟 綠色振興成首選

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下，各國政府加嚴防疫措施，使得經濟活動大幅度萎縮，連帶降低能源消費，衝擊今年能源產業。不過工研院產科所預估，疫後政府將增加能源效率投資下，2021年全球能源效率市場將大幅成長20%，達到2700億美元。

【4】兄弟檔種百樹打造獨角仙王國

住在彰化芬園超過一甲子的蔡舜淼、蔡舜隆兄弟，平常務農種植果樹為生，兄弟倆在推動社區綠美化時種植光臘樹，後來在樹上發現幾隻獨角仙，喚起兄弟倆的兒時回憶，也開啟蔡家兄弟復育獨角仙之路。

【5】三浦春馬輕生 30歲生命畫句點

日本人氣男星三浦春馬驚傳輕生，昨（18日）被發現在東京自家身亡，享年30歲。他的經紀公司Amuse事務所證實死訊，聲明指出：「對於粉絲和所有相關人員造成的任何憂慮和不便，我們深表歉意。目前詳細情形還在確認中，若有新進展將再次報告。」

(中時電子報)