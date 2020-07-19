【1】王毅批美 哪裡還有大國樣子

大陸外交部長王毅17日與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，痛批美方藉疫情對他國抹黑、甩鍋，已經失去理智、道德和信用，把霸凌主義推行到極致，「哪裡還有大國的樣子」。他當天同時也在聯合國上呼籲各國，要抵制美國實施科技霸權和濫用國家安全推行歧視、排他政策。

【2】不給錢就走人 傳駐韓美軍擬縮減

據《華爾街日報》報導，美國川普政府打算削減駐韓美軍人數，主要是不滿南韓分攤軍費比例太低。目前駐韓美軍約2.85萬人，但川普政府拒絕透露縮減規模，也重申尚未就削減人數作最後決定。

【3】劉結一稱台獨與港獨勾連 必嚴懲

大陸國台辦主任劉結一17日出席活動致詞表示，堅持一個中國原則是兩岸關係和平發展的政治基礎，堅決遏制「台獨」分裂挑釁；台獨與亂港分子和外部亂港勢力勾連危害國家安全，必遭嚴懲。

【4】美放話 制裁涉足南海陸國企

香港《南華早報》18日報導，美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉日前放話，華府可能制裁遭指控在南海「霸凌」周邊鄰國的大陸國有企業，而由於中海油（CNOOC）在美國多個州擁有油氣探採案，中國交建（CCCC）則與東南亞國家合作密切，這些國企被制裁波及的風險高。

【5】不再顧忌陸 印度將邀澳參加軍演

美國之音18日報導，印度正在敲定邀請澳洲參加馬拉巴爾（Malabar）聯合海軍演習的計畫，這將是印度、日本、澳洲和美國為制衡大陸而加強防務合作的一大步驟。當大陸在南海提出的廣泛主權聲索受到關注之際，美日印澳四個亞太地區關鍵海上強國走到一起，有可能形成一個遏制北京的架構。

(中時電子報)