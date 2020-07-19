大聯盟例行賽將於本周開打，此時才傳出加拿大政府駁回藍鳥隊使用主場的請求！加國移民部長曼狄西諾(Marco Mendicino)19日聲明基於新冠疫情考量，不許藍鳥隊在多倫多羅傑斯中心復賽。藍鳥隊本季必須另覓他處。

「例行賽與季前訓練不同，藍鳥球團與客場球隊在例行賽需要頻繁進出國境，將在處於高風險的地方比賽。基於公衛建議，我們認為大聯盟例行賽無法保護加拿大國民的健康，因此無法給予國家利益豁免。」

簡言之，例行賽帶來的麻煩多於他們帶給加拿大的利益，曼狄西諾表示如果是季後賽就另當別論。藍鳥球團尊重加國政府的決定，會在美國境內尋找替代主場，可能的地點包括佛州達尼丁、紐約州水牛城。這兩州都是美國前3大疫區，不過也有其他球隊在這兩地比賽，水牛城市長對藍鳥表示歡迎。

加拿大曾給予藍鳥春訓2.0的豁免，因為訓練營不必跨出國境，例行賽就沒辦法了。曼狄西諾對《美聯社》說：「加拿大疫情趨緩，染病人數大幅下滑，這是許多國民犧牲換來的，我們不能放棄這樣的成果。」

(中時電子報)