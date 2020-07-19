老婆新婚就外遇，被戴綠帽該怎麼辦呢？俄羅斯一名52歲男子維亞切斯拉夫（Vyacheslav Zhukovsky）放大絕，離婚後乾脆找上岳母交往，而且同年就結婚，開心過了10年你儂我儂的日子。不過，妻子離婚後沒和小王結婚，又回頭勾引前夫，而且還叫自己的親生女兒出馬，想拆散前夫和媽媽的婚姻，八點檔劇情真實上演。

據《鏡報》報導，2010年42歲的維亞切斯拉夫和妻子艾琳娜（Elena Podgornaya）結婚，當時他因為謀殺不付工資的老闆而正在服刑，他投書報紙公開徵女友，因而認識了艾琳娜，兩人在3年後結婚。艾琳娜大他4歲，算是一段姊弟戀，不過妻子不僅沒有好好珍惜他，反而在新婚1年時就讓他戴綠帽。維亞切斯拉夫拿得起放得下，結婚同年就和妻子離婚。

維亞切斯拉夫恢復單身後，當年65歲的岳母加琳娜（Galina Zhukovskaya）收留他，兩人日久生情，他又馬上和岳母再婚，這一切都在1年內完成，相當迅速。兩人結婚後都對婚姻相當忠誠，也相處得很好。

維亞切斯拉夫和前岳母加琳娜結婚至今已有10年，不過他的前妻，也就是現任的繼女到現在還不接受事實；加琳娜對當地媒體表示，女兒竟派30歲的孫女來勾引老公，「他不會回到她身邊，她騙得他太慘了。」其他不看好這段黃昏戀的親友，則認為維亞切斯拉夫結婚的目的是為了遺產。不過維亞切斯拉夫表示自己對現任妻子是真愛。

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(中時電子報)