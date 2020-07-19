【1】桃園加碼5萬夜市券 來不及印

桃園市為搶三倍券商機，17日起推出200元換400元夜市券好康，首日「秒殺」，桃園市長鄭文燦當場宣布從6000份加碼到5萬份，經發局長郭裕信坦言夜市券有防偽機制，恐來不及10天內印製完成，已緊急協調廠商趕工，恐分2階段到8月中旬才發，26日前仍維持每日150份。

【2】農村小旅行 搶搭三倍券商機

250元農遊券18日截止登記，農委會水保局南投分局與交通部觀光局參山國家風管處攜手推動農村社區小旅行，並舉辦輔導工作坊，為搶搭三倍券、農遊券與安心旅遊商機，今年共吸引15個社區與協會等單位參與，盼發展出在地特色小旅行，帶動農村經濟。

【3】台南文創零嘴 1年淨賺600萬元

配合振興三倍券，南市府文化局推出「成功制霸-振興文化先行」方案，將歷史人物、神祇結合知名零嘴的文創產品推出超值組合包，在各古蹟景點搭配門票販售，單周賣出超過1000份。去年這一系列的文創「四秀仔」就創下近3000萬的營業額，扣除成本約有600萬元收益，對於古蹟景點的維護及人事費用不無小補，也成功行銷南市觀光。

【4】蓁邁互嗆複製貼上 硝煙味濃

高雄市長補選飄硝煙味！國民黨候選人李眉蓁與民進黨對手陳其邁互嗆對方「複製貼上」。李眉蓁怒批，發政見「邁拷貝」，搶功勞變「邁割來」。陳其邁則狠酸，李走「韓式路線」複製貼上韓的政策、團隊。

【5】北市促推單車實名制 終結亂象

北市廢棄單車數量持續增加，不僅長期占用公共空間，也影響市容，礙於單車無車牌無法開罰車主，北市府去年祭出拖吊自行車措施，車主領回須繳納100元到1600元移置管理費，但領回比率不到5％，難遏止亂象，北市府日前發文交通部爭取修法，授權地方以實名制納管單車。

(中時電子報)