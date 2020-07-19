新北市平溪區的「張媽媽流浪動物之家」成立10幾年來，專門收養路邊流浪、被棄養的毛小孩，66歲的張媽媽將自己的青春年華、一生積蓄全都投注在園區內近600多隻浪浪身上，期盼給牠們一個安穩舒適的家。然而，承租的地方卻因原地主不續租，張媽媽尋覓6年花了千萬元買的貢寮的新地，目前也尚未經過市府審核通過，使得600多隻浪浪恐面臨再次流落街頭的命運，也讓身體漸漸虛弱的張媽媽更加憂心。

採訪當天，豔陽高照，本刊記者到了現場才一打開車門，10多隻各種花色的狗狗便熱情上前，對著記者不斷親吻撲抱，淘氣可愛的模樣叫人愛不釋手，很難想像這群毛孩在來到張媽媽流浪動物之家前，都過著露宿街頭的日子。

張媽媽氣若游絲的告訴記者，「我剛剛太不舒服，還去醫院打針。」浪浪們看見她的身影便熱情迎接，張媽媽撐著身體撫摸每隻毛孩，對她來說在身體被病痛折磨的時候，還能夠摸摸每隻心愛的毛孩，對她來說都是最大的安慰。

張媽媽在平溪這塊地承租10幾年，今年租約到期無法再續約，讓她相當頭痛。（圖／鄭清元攝）

本刊調查，張媽媽救狗20多年，2010年她毅然決然的帶了30多隻流浪狗到平溪山區租地養狗，卻碰到了土地租賃糾紛，設立已10多年的狗場被迫搬遷，「目前這600多隻狗狗要搬家是個大工程，但至少我們還有個目標和方向，可是現在我們哪裡都去不了，我真的好擔心。」與狗同住的張媽媽說平溪這塊地無法繼續承租，隨時都有可能會被強制拆除，「我們的家被拆了，哪裡還能容得下我們？」

不氣餒的張媽媽花了6年的時間尋找合適的地，也接受各界善款，終於在新北市貢寮區找到一塊農地，並以1千多萬元買得，正當張媽媽認為可以伴著這群浪浪終老時，卻又面臨另一個棘手的問題。因為貢寮的新地同樣也是在深山裡，土地購買完後，送出建設審核的申請，到目前為止使用權限遲遲未核批，張媽媽才打算將狗園內物品慢慢搬去，卻被當地居民通報開罰，「我每個月幾乎都沒有多的錢了，罰單一直來，一次都罰2萬多，這誰受得了？」

無奈的張媽媽忍著身體病痛，住在家隨時可能遭強拆的屋內，就算砸了畢生積蓄買了地也不能搬，只能等待貢寮新園區的各項審核通過，她與600多隻浪浪才能有個安穩的生活。

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(中時電子報)