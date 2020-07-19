「張媽媽流浪動物之家」位在新北市平溪區的狗園因租約到期，地主主張回收土地，讓張媽媽與600多隻浪浪的家面臨遭強拆命運，法院履勘後評估若強拆狗園，600多隻犬隻的收容是大問題，因此要求地主先提出犬隻收容計畫書才可拆遷，這才讓毛孩們沒有再次流離失所。儘管張媽媽已花6年時間覓得一塊在貢寮的農地，但卻因為市府審核遲遲未過，讓他們哪兒都去不得，因病纏身的張媽媽拖著虛弱的身子，堅定的說：「無論如何也要守住我的毛孩們。」

2010年，張媽媽在平溪找到一塊地，也順利承租土地蓋「張媽媽流浪動物之家」，但2013年時地主過世，土地共同持有人希望張媽媽儘速搬遷，雙方還鬧上法庭，今年7月14日租約到期，地主不再繼續出租，也不願延緩搬遷日期，基隆地院民事執行處到場履勘，原定要強制拆除，但基於《動保法》，法院要求地主搬遷拆除之前，需提出土地地上物拆除、犬隻收容計畫書，協助將狗狗安置後確認狗狗安全無虞，才可請拆除大隊進行拆除。

張媽媽的流浪動物之家除了600多隻狗還有40多隻貓，模樣可愛討喜。（圖／鄭清元攝）

由於上述事項地主尚未履行，張媽媽與浪浪雖然「暫時」還不會無家可歸，但未來的新家目前也還未有著落。張媽媽表示，當初發起購買新土地好安心養狗的活動，順利募得500多萬元，加上自己一生的積蓄，共投入了1千多萬元將貢寮區農地買下，沒想到買完地後，各項申請過程並不順利，加上平溪原地主施壓，無奈的張媽媽先將部份物件搬運至貢寮，卻遭附近居民檢舉，還撂狠話「在審核尚未下來時，做什麼事情都是違法的」。造成張媽媽臨時搭建的狗舍蓋了又拆，損失的費用對身上已無積蓄的張媽媽來說是沈重負擔。

張媽媽流浪動物之家原本在平溪的土地，在今年7月14日租約到期，因地主不續約，基隆地院民事執行處派人履勘，志工聚集希望法院暫緩強拆。（圖／翻攝自張媽媽流浪動物之家臉書）

有志工告訴本刊，貢寮的新狗園建設申請遲遲未通過，雖然日前動保處有找張媽媽和新北市流浪動物再生關懷協會開過會，但卻再次重挫張媽媽的心。志工表示，動保處當時找了幾個單位作綜合評估，但至關重要的環保局未出席，而自來水公司又因考量水源污染問題，表示要向環保局提出申請，但環保局卻要自來水公司自行審核，讓志工痛批「2個單位根本在踢皮球。」

近幾年張媽媽因年邁及長期照顧浪貓狗過度勞累，日前才送急診治療中，但一想到無家可歸的毛孩們，她又振作起精神，大聲的說：「自己會和這些繁瑣的程序槓到底。」

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(中時電子報)