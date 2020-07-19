「張媽媽流浪動物之家」成立10多年來救了許多浪浪，免於牠們流浪街頭遭人欺負，但是狗園因租約到期，地主不續租，新狗園的土地建設審核遲遲未通過，現在的狀況卻讓牠們再度面臨威脅，張媽媽只希望審核儘快通過，讓她的毛孩們不用再餐風露宿。新北市流浪動物再生關懷協會也表示，希望政府能重視私人狗園的議題及補助，讓狗狗們都可以得到妥善、安全的照顧。

張媽媽表示平溪狗園的租約已到期，新狗園的審核卻拖了很久遲遲未通過，她就怕毛孩再次流落街頭，到處尋求收容所支援收容園區內600多隻浪浪，然而全台動保處收容所多已爆滿，連私人狗園、動保團體的收容中心負荷都很重，雖然7月14日法院向平溪地主表示需提出犬隻收容計畫書，才能強制拆除狗園，給了張媽媽一點緩衝時間，但若新園區尚未核准，未來這群浪浪究竟該何去何從，連張媽媽自己也說不準。

張媽媽說這10多年來與這些狗狗生活在一起，就連睡覺也是，儘管自己的身體已大不如前，她堅定的說：「我會陪伴他們到人生最後一刻。」無私為毛孩付出，讓人為之動容。

張媽媽希望位在貢寮的狗園新址能夠順利通過建築審核程序，讓毛孩有個安穩的居住環境。（圖／鄭清元攝）

新北市流浪動物再生關懷協會執行長蔡岳橙表示，目前仍期盼新狗場建設申請程序通過，但為以防萬一，也希望有其他狗園、民眾可以一起協助想辦法安置照護這群浪浪。蔡岳橙說，在台灣流浪動物民間收容所經營與用地取得困難，雖然政府有規劃農牧用地，允許民間收容所使用的相關法令，然而中央的法令，在地方上卻不盡然能夠完全執行，他期盼相關主管機關，能夠多方輔導民間收容所，減少流浪動物收容困境。

張媽媽尋覓6年的貢寮新地，花了她上千萬元，卻因為土地上的建築程序未通過不能使用。（圖／張媽媽提供）

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(中時電子報)