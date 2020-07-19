具美國及以色列國籍的孫武生、與友人BENT涉嫌於前年在新北市永和河濱公園殺死友人RYAN並分屍，新北地院依殺人等罪各判處2人無期徒刑、11年10月，高等法院認定2人有外國籍且有逃亡之虞，裁定2人再延押2個月。

在台灣經營刺青工作室，並就讀政治大學國際經營管理英語碩士學位的孫男，與加拿大籍男子RYAN是朋友，但他因從事販售毒品，懷疑對方已成警方線民，擔憂對己不利，竟起殺機，事先籌劃如何殺人、分屍、棄屍。

孫男2018年8 月21日將RYAN誘騙到河濱公園，先與友人BENT以鍊鋸勒住其頸部，再用美工刀割RYAN的頸部，並持開山刀砍殺後分屍；案發後，孫男搭機出境菲律賓，隔月菲律賓被當地警方尋獲，刑事局在桃園機場將他拘提到案。新北地院依殺人等罪判處孫男無期徒刑、BENT判11年10月。

案經上訴，高院曾於5月延押2人2個月，由於2人羈押期限又將屆滿，高院認為孫男涉犯故意殺人罪，衡以趨吉避凶、脫免刑罰之人性，且他案發後飛往菲律賓，居住在小旅館，已有逃避罪責情狀，裁定從7月27日起，將孫男及BENT延長羈押2月。

(中時 )