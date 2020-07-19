【1】疫後消費模式改變
侵襲全球的新冠肺炎疫情已重塑新的消費模式，包括駕車出遊取代搭機旅行、餐點外帶取代餐廳用餐，以及室內裝修風潮日益崛起等。
【2】新冠疫苗尋人大作戰
全球新冠肺炎疫情高燒不退，各國政府與專家都將抗疫希望寄託在疫苗，多家廠商的實驗疫苗也都進入到最後人體臨床試驗的關鍵階段，如何招募到足夠受試者成業者的一大挑戰。
【3】德國2038年去煤拍板
德國在2038年前關閉境內燃煤發電廠的法案得到國會批准，不過環保團體批評去煤的速度太慢，達不到巴黎氣候協議的目標。
【4】領袖重啟面對面外交
世界領袖在疫情期間多透過視訊交流，但這類遠距外交有其局限性，隨著各國陸續解封，國際元首謹慎重啟面對面外交。
【5】伊朗強制民眾戴口罩
伊朗總統羅哈尼說，感染新冠肺炎的人有「宗教責任」告知他人自己染病，強調隱瞞病情是侵犯他人知的權利。
(中時電子報)
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