三倍券上路至今，許多民眾對於如何辨識「真假三倍券」還是有些模糊。其中討論度最高的就是「梅花」設計。經濟部表示，三倍券防偽設計上的梅花浮水印「位置不固定、數量不固定」、「可能完整、可能不完整」這也讓網友批評：「到底哪個天才設計的？」

有網友就在PTT上發文表示，難怪有新聞寫店員不敢收，「原來防偽浮水印，有可能一瓣、有可能半朵、有可能在中間、有可能在邊邊角角，這到底是哪個天才設計的，還花了好幾億？」其他網友也紛紛批評「難怪昨天去用掉的時候 店員一直檢查半天 原來....」、「這樣偽鈔更好做不是，反正根本沒有一個統一的樣式」、「眼力也要夠好才行，大家來玩找梅花」。

經濟部表示，防偽設計不只梅花，請大家搭配三倍券上的凹版浮凸印紋 、變色油墨 、隱藏字 、Taiwan微小字等防偽識別來判斷，就能安心領券、安心消費。民眾若有任何疑慮，都可撥打1988紓困振興專線詢問。

假的？ 三倍券防偽浮水印 只有半顆梅花。(影音/中天新聞)

(中時電子報)