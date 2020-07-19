高雄市長補選將於8月15日舉行，目前許多民調仍顯示由民進黨推出的候選人陳其邁領先，其次則為國民黨推出的李眉蓁以及民眾黨推出的吳益政。其中從新聞聲量分析後，臉書粉專「聲量看政治」稱對陳其邁的選情不完全樂觀，因陳若在各種軟硬話題上無法跟李拉開，並不是件好事。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」發文指出，對陳其邁的選情不完全樂觀。雖然由台灣民眾黨推派的吳益政的出局已經勢在必行，現在關鍵就看陳其邁與李眉蓁的拉鋸可以多開，吳益政投票當天的棄保效應到什麼程度，「且是棄保誰的問題」。

該粉專提及，從新聞聲量分析，主流媒體對陳其邁的報導數顯然多數。從李眉蓁的MV負面行銷話題出來之後，網友在李眉蓁新聞上的心情表達、分享與評論數都有增加，略多於陳其邁。該粉專認為，李眉蓁的MV負面行銷就是在走韓國瑜老路。相對於陳其邁形象既定，李眉蓁新鮮的形象、話題與評論褒貶的彈性，比陳其邁略多。

該粉專指出，陳其邁若在各種軟硬話題上無法跟李眉蓁拉開，即便李眉蓁都是負面的訊號，對陳其邁則也不是好事。現在距離補選日不到一個月，就看陳其邁的團隊如何打造陳的話題性。該粉專說高雄人在選舉上的疲憊感、補選能夠招喚的選舉行為、高雄人對個別政治人物的印象與想法、李眉蓁到底可以多ㄎ一ㄤ與多有話題，這些都考驗高雄市長補選最後一哩路

(中時電子報)