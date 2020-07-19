根據澎湖警方統計，16日當天湧入2萬2千多人到馬公欣賞花火表演。(圖擷自澎湖縣警察局臉書)

觀光業者猛推類出國的離島行程，讓整個澎湖被人潮擠爆了。(圖擷自澎湖縣警察局臉書)

今年因為疫情關係，習慣暑假出國旅遊的人無處可去，紛紛改選類出國的離島行程，卻讓整個澎湖擠爆了。澎湖警方說，16日當天湧入2萬2千多人到馬公欣賞花火表演。大批人潮在島上活動，地方媽媽怨嘆，海鮮市場的漁貨全被搶光，報復性旅遊根本是在懲罰澎湖。

疫情期間受重創的澎湖觀光，暑假終於迎來報復性旅遊人潮。在澎湖花火節、交通部推動安心旅遊補助，三倍券補效應的加持下，澎湖成為國人的旅遊首選。根據澎湖警方統計，16日暑假首波觀賞花火人潮，會場及周邊欣賞花火的民眾約達2萬2,000餘人，其中含海上觀光遊艇64艘的2,987人，來島人數可謂空前。

澎湖單日就湧入2萬多人，早已超越每日最高乘載量，ETtoday新聞雲報導，澎湖的基礎民生水電、軟硬體設施未來恐無法負荷，甚至有部份用戶開始出現缺水問題。當地人更抱怨，不只餐廳人潮擠爆，遊客到澎湖必吃的海鮮，地方媽媽、爸爸也嘆市場買嘸魚，直呼真的太誇張了。

7月15日暑假第一天，澎湖馬公航空站遊客量創下設站43年來新高，人數飆破萬人，到了18日更誇張，有居民從郊區瓦峒轉往鎮海的路上，竟然看到罕見奇景，「晚上8點半，澎湖郊外竟然大塞車」，一路細數，超過百輛汽機車塞路上，他當場傻眼說，「報復性旅遊真的太可怕了！」

(中時電子報)