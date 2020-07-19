上半季最後一場比賽，編號第2場例行賽的補賽，今（19）日將在桃園棒球場畫下句點，樂天桃猿隊先發投手是翁瑋均，他將挑戰第7勝，尋求與中信兄弟黃恩賜並列本土最多勝投手，富邦悍將則由陳仕朋掛帥。

翁瑋均戰績6勝3敗、自責分率5.77，揮別6月的大爆炸，最近3場都開出紅盤，拿下3連勝。分別是6月24日對富邦、30日對中信兄弟，以及7月11日對統一獅都取得勝投。每場失分都不超過2分，近況奇佳；尤其11日對獅隊投出生涯首場完投勝，118球也突破個人新高。

翁瑋均本季對戰富邦有2場先發、1場後援，共投14.1局，戰績2勝、自責分率3.14，每局被上壘率1.12。5月在新莊曾被胡金龍、范國宸轟出全壘打。但在桃園出賽尚未被富邦打者炮擊。

陳仕朋戰績4勝5敗、自責分率6.09，6月起勝少敗多，上一戰對中信兄弟僅投3.2局、失6分（3分責失）退場。今年有兩次先發投不滿5局，不過都是對上半季冠軍中信兄弟。本季對樂天只有2場先發，拿下1勝1敗，投12局、自責分率5.25，每局被上壘率1.50，7月5日曾在新莊球場被林立敲出全壘打。

(中時 )