洋基先發投手赫曼(Domingo German)還沒打算退休！他前日在IG貼出兩則神祕的西語留言「我將離開棒球，謝謝大家。」「如果我決定不回歸，我仍對我11年職業生涯感到驕傲。」結果他19日又以英文聲明澄清退休傳言。

「我的隊友、洋基球團以及球迷們，非常抱歉我在昨晚造成了騷動。過去一年我家人和我自己都備受煎熬，我願承擔所有責任。無法及時趕回隊友身邊，知道自己讓大家失望，我昨晚一時被情緒沖昏頭。棒球是我的生命，我承諾絕不會離開，我會利用時間變得更強，做個更好的人與更好的父親，期望有一日能讓隊友以我為傲。感謝每個人與洋基球團的支持，請原諒我犯的這個錯。」

本季例行賽縮短加上禁賽，赫曼沒有來自球團的薪水。去年例行賽他投出18勝4敗卻無緣季後賽(被禁賽)，後來洋基輸給太空人。本季復賽在即，看著洋基全隊士氣高昂，他可能自責加上落寞，情緒低落才貼出疑似退休的留言。

(中時電子報)