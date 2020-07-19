日本人氣男星三浦春馬18日驚傳在家輕生，享年30歲，消息一出震驚外界，不少圈內好友和粉絲都難以接受，生前個性開朗的他，卻疑似因網路霸凌走上絕路，而他去年受訪也曾說到「要讓自己活得更好」，如今看來令人心疼不已。

三浦春馬去年為了宣傳音樂劇《微風輕哨～純真的眼眸》（Whistle down the wind），接受《週刊女性》專訪，被問到作為演員最感興趣的事時，他回答「或許這樣說很奇怪，但是要讓自己活得更好，我認為只要在各方面生活得更好，在工作上便能發揮自己作用，扮演好自己角色。」

而他會有這樣的想法，是因為看了已故女星樹木希林書中內容，「好好體會他人傷痛，多為別人設身處地著想，盡可能去接近對方的立場，這對身為演員是有所必要的」，三浦春馬也很認同，不過他對自己沒自信，去做的她說的。

當時他頗有含意的回答，讓人印象深刻，如今發生憾事，也讓粉絲相當難過與不捨，惋惜他還這麼年輕、有才華，卻再也沒辦法發揮了。

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