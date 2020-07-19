醫療院所專業度高，器材及衛材的採購通常也顯得很深奧，衛福部廉政署金門醫院政風室主任王維君，卻以非醫療專業的背景，在衛福部金門醫院的牙科器材採購上發現弊端，抽絲剝繭分析比對找出事證，移由金門地檢署偵查犯罪。

犯罪線索的發掘經常出自一個不經意的「靈光」，王維君就是在這樣的機會下，發現金門醫院牙科醫師侵占衛材案。2019年的某天中午，她用完午餐回辦公室途中，無意間聽到走廊上醫護同仁議論，某牙科醫師手術使用的衛材怪怪的，有點「對不上」。王維君突然有個想法，對不上的帳豈不是隱含存有問題？當下就決定將這個情況呈報衛福部政風處，請示後續處理。

政風處肯定王維君主動發掘可疑情資，也指示低調行政調查，她就開始一項非自身專業的查帳工作。當王維君初步查帳發現牙科衛材整體金額，與原先醫療成本的請購有很大落差時，剛好病患檢舉某位牙科醫師的治療，明明付自費項目，卻沒有理想的治療效果，那位被檢舉的醫師，恰好就是王維君正在調查的對象。

多了這項線索，王維君的帳冊勾稽工作提高了效率，但也遇到深入的衛材帳目無法解讀的難題。向金門醫院院長報告後獲得充分支持，派遣會計人員支援分析，找出醫師竟利用醫院的場所、儀器及助理人力、衛材等資源「接私活」，侵占本該歸於醫院的費用。金門地檢署接獲函送，正擴大偵查中，醫院則對侵占醫師提出民事求償，王維君因此獲選模範廉政人員接受表揚。

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(中時電子報)