台北地院審理潤寅詐貸472億元，日前傳喚證人葉姓女子出庭，葉女竟稱自己因忙於「拼經濟」，忘記開庭日期，甚至指她為了躲債跑到彰化鄉下，無法出庭。合議庭認為她無正當理由不到庭，裁定罰鍰1萬5000元。

檢方控稱，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦運用旗下多家公司，以不實買賣合約書、發票，與股票上市的福懋等多家公司主管進行上千筆假交易，向土銀、上海商銀等12家銀行共詐貸472億元，依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎夫婦、福懋公司主管黃明堂等多人。全案正由台北地院審理中。

北院審理期間，楊文虎女兒楊宇晨，聲請傳喚證人葉姓女子到案，合議庭5月間寄證人傳票通知葉女於7月10日到庭作證，書記官並在開庭前一天，以電話通知葉女，葉女表示，因忙於拼經濟，忘記開庭日期，且現在人在彰化，故無法準時到庭。

隔天開庭時，葉女果然未到庭，書記官當庭撥打行動電話通知她，葉聲稱她人在彰化二水，為了躲債跑到鄉下，合議庭認為葉以忘記庭期、人在彰化為藉口，無正當理由不到庭，依法裁罰1萬5000元。

(中時 )