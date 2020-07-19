香港新冠肺炎疫情持續延燒！18日新增64例確診，累計感染人數已達1778例，已經超過2003年的SARS感染數。學者則批評政府防疫無能，沒有吸取SARS「血的教訓」，當周邊國家對外來入境人士實施嚴格防疫管制時，香港讓部分入境人士豁免檢疫下走入社區，使病毒在社區蔓延，造成如今的慘痛局面。

據《東網》報導，香港18日新增64例新冠肺炎確診病例，至今香港累計1778例確診，已經超越2003年香港1755人感染嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的總數。

對此，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言，新冠肺炎感染數字高於SARS，多因政府無能，未吸取教訓，檢疫中心措施不足、隔離病房臨近爆滿，全部沒有未雨綢繆。他指出，疫情爆發初期，政府曾允許公務員在家工作，但最近出現大量本地感染個案，仍要求公務員返回辦公室上班，增加病毒傳播風險，「做法本末倒置」。

此外，公共醫療醫生協會會長馬仲儀則認為，香港政府允許不少入境人士在豁免檢疫下走入社區，是主要的防疫漏洞，他預計疫情在未來會進一步失控，公立醫院容量將不勝負荷。

(中時電子報)