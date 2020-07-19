立法院日前通過陳菊等監察院人事案後，政壇預期下一個「重大爭議」法案，立法院下周臨時會將針對「參與刑事審判法草案」排審，將是「國民法官要採行參審制或是陪審制」。民團「司法改革基金會」近日針對司法改革及法官審判觀感做民調，有高達64.4%的民眾認為，對法官「審判會符合公平正義原則」沒信心。

據《司法院》解釋「國民法官」適任資格，除需是中華民國國民，且年滿23歲，在擬任地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上，還需高中（職）畢業或同等學力。

《司法院》也解釋，依「國民與法官分工」的方式區分，「陪審制」是由參與審判國民專責獨立進行事實認定，法官專責法律適用，彼此分工的。

「參審制」則是由法官與參與審判國民一起認定事實及適用法律的。採行陪審審理方式者，通常是逐案隨機選任出參與審判的國民，於案件審理程序結束後，被選出的國民即解除審判職務。

參審、陪審與國民法官制度比較。(圖/中時季節製表)

事實上，為避免恐龍法官再現，司法院內部進行檢討，2012年馬政府時期推動「觀審制」，遭綠營批評只讓人民看審判虛有其表，主張建立陪審制，或在觀審制中納入參審制精神。

蔡英文總統在今年520就職演說擘劃接下來四年，「國民法官一定要上路」，讓民進黨團順勢將此案列入臨時會議程，再度讓推動參審制或陪審制，抑或參審、陪審併行議題，浮上檯面被討論。而民進黨團支持司法院版的參審制。

司法改革基金會近日委託「台灣民意與政策顧問有限公司」進行民調，18日公布民調結果，其中，是否同意「陪審團和法官分工合作，才是台灣目前司法改革最需要的？」，結果有82%的人受訪表示同意，僅11%不同意。就結果來看，多數台灣人認為，應採用英、美現行的陪審制度。

值得注意的是，民調也針對「台灣法官審判會符合公平正義原則」信心度進行調查，「高達64.4％的人對法官辦事沒有信心、僅29.4％的人有信心」。另外，現行的法官單一判決審制制度上，更高達81%的受訪民眾認為，現行制度有改變必要，僅有14%的人認為沒有改變的必要。而「民進黨政府所推動的參審制，更高達92%的人不清楚、沒聽過」。

台灣民意基金會董事長游盈隆18日也在臉書表示，若採行英美陪審制，從政黨支持者的角度看，民進黨支持者中9成同意英美陪審制，而國民黨支持者中有逾8成持相同的態度，台灣民眾黨中有8成6，時代力量有8成1，台灣基進有7成8，中性選民有7成6。由此可見，英美陪審制取代現行審判制度是跨黨派的極高度共識。

游盈隆更強調，若「這次民進黨還是選擇強硬態度表決通過的話，後果將不樂見於台灣的民主發展」並指出，「參審制或國民法官制對台灣人而言是絕對陌生的事物，這麼具體的民意，在執政的民進黨主導下立法院即將強行表決通過『國民法官參審制』，顯得格外荒唐、諷刺和悲哀」。

《中時》18日取得司法院刑事廳長彭幸嗚回應民調結果指出，「司法院已把陪審制優點融入草案，若再更動，法案反而會產生缺陷，瓦解國民法官基本精神」、「民團的問卷沒有說明陪審相關配套，且很多誘導性用語，民調結果嚴重偏頗，呼籲各界回歸理性務實討論」。

(中時電子報)