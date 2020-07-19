清水警分局於18日與海巡署中部分署首次跨單位合作，聯手出擊掃蕩槍、毒、黑道幫派。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局於18日與海巡署中部分署首次跨單位合作，聯手出擊掃蕩槍、毒、黑道幫派。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市警察局連續三日執行「安城專案」，實施封閉式臨(路)檢勤務，展現警方嚴正執法決心，清水警分局於18日晚間與海巡署中部分署首次跨單位合作，聯手出擊掃蕩槍、毒、黑道幫派及走私槍、毒、偷渡等查緝作為，共同將中部海線陸、岸等區域淨化，杜絶各項不法犯罪，防止任何治安破口，以維護民眾生活及財產安全。

為因應近期發生數起酒店、舞廳等重大治安事件，引發民眾對治安不良觀感及避免不法份子模仿效應，台中市警察局15至17日連續三日執行「安城專案」，實施封閉式臨(路)檢勤務。清水警分局也因連續三日加強實施臨(路)檢專案勤務，海線民眾紛紛感受到警方強力掃蕩作為，此外，警政署更通令全國警察局於18日晚間，規劃同步威力掃蕩臨檢勤務。

清水警分局與海巡署中部分署第三岸隊首度跨單位聯手合作，18日晚間聯手進行大規模陸上及岸邊同步實施臨(路)檢勤務，特別針對清水分局轄區KTV、酒店等飲酒場所，實施封鎖性臨檢外，也同步實施區域封鎖性路檢勤務。另外，同時間海巡中部分署也配合規劃「安海專案」，針對職司海岸執行大規模作全面性巡邏查緝等執法作為。

清水警分局指出，本次警力及海巡人員共計80名，由分局員警及海巡署人員相互組成，共規劃32處臨檢場所，清水警分局長張啓祥也親自率領一一前往實施臨檢場所，張啓祥強勢約制業者，嚴禁發生槍擊、聚眾鬥毆及放任酒駕等行為。

同時間，也規劃6處封閉式路檢點，海巡中部分署也針對台中港岸線加強巡邏查緝勤務，由於清水警分局及海巡中部分署，將整個台中港地區陸、岸等進行全面性嚴密封鎖，同步實施可疑人、車等進行欄檢查緝，要讓不法份子無法遁逃。

海巡署中部分署分署長扶大桂表示，首度跨單位與警分局合作，同步實施專案性勤務，由於區域性關係，可同時形成陸、岸全面封瑣同步掃蕩不法份子。

張啓祥表示，分局轄區鄰近台中港海岸線，為遏制各項犯罪不法、酒駕等不法行為有任何破口，商請鄰近友軍海巡署中部分署共同維護海線地區治、交安等工作，同步執行臨檢及路檢等全面性勤務，感謝海巡署同仁協助為地方治、交安聯手打擊犯罪。

張啓祥指出，內政部警政署辦理2019年下半年之全國治安滿意度之民調，台中市在居住社區的相關調查中，有多項均獲六都之冠，其中在「居住社區之治安滿意度」更高達9成5，為六都最佳。台中市是一個法治的城市，警方絶不容許任何不法行為，將持續落實各項勤務作為，發揮警民及友軍海巡署等單位合作，讓不法份子無法遁形，以提供轄區居民安心的生活環境。

(中時 )