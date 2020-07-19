大陸與日本針對釣魚台列嶼的衝突不斷升溫，近年來越過防衛線的大陸軍機數量激增，對此，日本已修改航空自衛隊的緊急升空標準，一旦大陸軍機自福建的航空基地起飛，日本航空自衛隊的戰機也會立即從那霸基地升空。

日本共同社18日獨家報導，多名日本政府相關人士表示，鑒於近年來大陸軍機越過防衛線南下的次數激增，陸、日針對釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）的衝突升溫，日本防衛省已進一步升級航空自衛隊的緊急升空標準，從去年初開始，大陸福建航空基地若有戰機起飛，航空自衛隊的戰機也會即刻從那霸機場升空。

日本航空自衛隊將北緯27度設為防衛線，以避免大陸軍機進入北緯25度至26度之間的釣魚台列嶼領空。此前，只有在雷達上明顯顯示有敵軍可能侵犯領空時，日本才會讓航空自衛隊戰機緊急升空。

此外，日本也增加應對大陸戰機的戰機數目，從原本的2架增加至4架，為了監視大陸軍機動向，航空自衛隊預警機也從日出到日落都在東海上空飛行。

消息人士透露，大陸軍方已將原本位在浙江省的戰機升空基地改為距離釣魚台更近的福建省基地，同時加速推動配備殲-11等現代化戰機。

由於那霸基地距離釣魚台約410公里，F-15戰機飛行至釣魚台的時間約25分鐘，福建基地距離釣魚台約380公里，殲-11戰機飛行時間同樣僅為20多分鐘，因此日方判斷必須升級空中措施，針對所有自福建基地起飛的戰機，讓戰機自那霸基地緊急升空，阻止共機進入釣魚台領空。

日本防衛省指出，2018年日方針對共機的緊急升空次數為638次，2019年增加為675次。

(中時電子報)