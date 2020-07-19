疑有戀童癖傾向的基隆市某理髮廳老理髮師，被控在2017年為1名小六男童修剪理髮時，4度強行脫掉他褲子「賞鳥」，甚至用手套弄下體，塗抹不明液體，雖老翁辯稱是關心對方身體發育，幫擦毛髮生長的藥水，但高院不採信，依4個強制猥褻罪判刑4年。可上訴。

判決指出，涉案老翁在基隆巿經營理髮廳多年，2017年1月至7月間，利用1名13歲的小六男童修剪頭髮機會，竟2次強行脫去他的運動褲，觀賞其下體，另2次脫去男童褲子後，用手套弄下體20秒，並塗抹綠色不明液體。事後男童洗澡後告知父母，父母憤而報警提告。

高院審理時，老翁坦承碰觸男童下體1次，但否認強制猥褻，辯稱是把對方當孫子，只是要幫他擦毛髮生長的藥水。但男童指證歷歷，指老翁第4次猥褻他時，曾說擦藥會長毛，老翁有在看平板上的裸男照片，還自己拉開拉鍊露出下體，「我把我自己的生殖器給你看一下」。

高院發現，老翁過去曾另對少年乘機猥褻，經判處罪刑並諭知緩刑5年，並至醫療院所精神治療，一審曾囑託台大醫院對老翁精神鑑定，老翁自承有觀看男性生殖器衝動，並會有興奮感。雖然老翁事後賠償男童父母，但男童父母不願原諒他，高院依4個強制猥褻罪判刑4年。

(中時 )