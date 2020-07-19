政府已開放19國境外生返台就學，但大陸及印尼卻仍被排除於外。一群在台灣大專院校就讀的印尼在學生、新生最近在網路上發起連署，呼籲台灣政府能以常住地或省份來判斷入境，而非拒絕全部印尼學生入境。同時，他們支持政府給予更嚴謹的防疫措施。

近年印尼學生來台就學人數逐年增加，自2013至2019年在台大專校院印尼學生人數已躍升4倍多，依據教育部統計處公告資料，2019年大專校院印尼學生計1萬3907人，是我大專校院境外生第4大來源國或地區，次於大陸、馬來西亞及越南。

一群印尼生發起連署說，目前台灣只開放這19個國家給畢業生以及舊生入境後來慢慢開放給新生。 不過，印尼生仍未在開放名單之上。已經6個多月，印尼生一直在爭取受教權努力和不停地與上帝祈禱。

連署指出，希望台灣政府能以常住地或省份來判斷入境。特別是印尼，是一個群島國。其次印尼也有不同的疫情情況依據各個省份。但實際上平均確診個案都發生在爪哇島。 所以台灣政府應該以學生的常住地或省份來判斷。

連署指出，他們已經半年陷入遙遙無期的等待，心情很糟、很亂，想著未來該如何，他們沒想過會碰到這件事情（疫情），很著急未來的路向被疫情而打亂。

連署說，絕對大部分的印尼生會好好地遵守台灣防疫守則，不會給台灣政府添亂，也不願意成為台灣的防疫漏洞。他們願意配合台灣防疫措施。比如，自費檢驗集中檢疫等希望可以減低台灣人民的擔憂和社會的困擾。

(中時 )