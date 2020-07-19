辣媽房客偷吃人夫房東還不敢承認，謊稱是自己被侵犯，反告對方性侵。一名房東搞上辣媽房客，女房客無視房東已婚的身分，某次2人擦槍走火在租屋處搖搖椅上刺激愛愛。東窗事發後，辣媽房客謊稱是被房東性侵，帶著女兒到法院提告；房東原配則怒告辣媽妨害家庭。

判決書指出，辣媽房客在得知房東已婚身分下，仍在106年10月22日上午在台中某租屋處1樓客廳和其發生性行為，遭原配提告妨害家庭罪。不料辣媽絕地大反攻，竟辯稱當天非合意性交，反告房東性侵，帶著女兒到警局提告。

房東當庭還原2人關係，他表示在發生性行為前2人就常常玩親親或擁抱；更自曝兩人小情趣，有一次幫辣媽充氣腳踏車輪胎時，房東還甜蜜的說：「我有一個要求，想親你一下。」房東強調，2人之間「彼此有種默契，自然而然就發生了」。兩人原本要在2樓開戰，因為環境比較舒服，結果辣媽說2樓有神明，2人最後選在1樓的搖搖椅上翻雲覆雨，完事後還在鐵捲門前熱聊10多分鐘。此外法官查出，在辣媽身上並無外傷，對此更加確認房東並無性侵行為。

108年3月15日，法官依監視器畫面判定，2人在發生性行為後還有說有笑的聊天，女房客和一般被性侵的受害者反應不同；加上女房客所提交的驗傷單並無明顯外傷，因此認定房東並無性侵嫌疑，判決無罪。但女房客無視婚姻制度與社會善良風俗與有配偶之人性交，破壞對方家庭後又否認犯行，處以3個月得以易科罰金。

(中時電子報)