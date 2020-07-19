警察或民眾開趴使用笑氣助興，民眾還供稱是以三倍券購買。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢警方18日晚間執行全國擴大臨檢，警方在某間汽車旅館內，查獲一群年輕人使用笑氣助興，經過盤查並發現桌子上有一張販售天然氣的名片，這群人才坦承，這家販售天然氣店家實際上就是販售笑氣，且店家還標榜可收三倍券，他們就是以剛拿到的三倍券購買，政府振興經濟的美意竟被用來助長犯罪，讓警方也直搖頭。

中壢警方展開威力掃蕩臨檢及周邊路檢，於KTV及汽車旅館等場所共查獲毒品、公共危險、通緝等案共26件25人，並查扣毒品咖啡包、K他命、笑氣鋼瓶等贓證物。其中查獲民眾吸食笑氣共5件15人，起出笑氣鋼瓶共20支，並以社會秩序維護法裁罰。

笑氣未納入毒品管制，吸食頂多罰錢了事，加上取得容易、成癮性低，成為時下開趴助興常見之物，不時傳出間接害命案例。警方18日查緝到的案件，3名使用者甚至供稱以三倍券購買，政府欲振興經濟，卻讓遊走在法律邊緣的業者獲利，讓員警更加憂慮恐導致笑氣更氾濫。

中壢警方執行全國性擴大臨檢，警政署副署長黃宗仁副署長親自赴中壢警分局校閱及慰勉執勤警力，表示因近期全台發生數起酒店、夜店治安事件，民眾對於治安感到憂心，警方特別針對刑法聚眾鬥毆罪、警械使用條例修正展現強勢執法作為，並重申酒、夜店業者亦應負起社會責任，不讓治安事件一再發生，影響社會治安。

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(中時 )