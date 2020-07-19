網友曾和三浦春馬當室友。(圖／翻攝自China Film & TV Market臉書)

網友憶和三浦春馬相處點滴。(圖／翻攝自China Film & TV Market臉書)

30歲日本人氣男星三浦春馬18日驚傳輕生，震驚演藝圈，和他當過室友的網友，曾細數和他相處的點點滴滴，現再次被翻出，引起熱議。

三浦春馬3年前曾到英國留學，當時和他同為室友的大陸網友，回國後發了「和三浦春馬當室友是怎樣的體驗」貼文，細數兩人的相處點滴，透露一開始不知道他是藝人，有次和他去吃飯，遇到2名日本女生上前要合照，他還心想「日本女生看見帥哥還真直接啊」。

直到某天有個朋友跑來說看見明星，並給他看照片，他才驚覺「這不是我那個傻瓜室友嗎？」雖然他不太關注日本明星，但對《戀空》和新垣結衣還是有印象的，和三浦剛認識時，他有說自己是日本藝人，但他以為就是一個模特兒吧。

有天回家發現三浦在哭，原來是公司認為他在浪費時間，應該趕緊回去工作，他也覺得《進擊的巨人》拍得很爛，「感覺對不起喜歡漫畫的粉絲」，這讓網友事後回想起，認為他是特別真誠的人。

現在看到三浦的噩耗，也讓他很震驚，「消息太突然，他的IG早上還在線，相信這也是他自己的決定，很感謝他帶給我美好回憶，希望他在另一邊一切都好」，並表示出於對他的尊重和想保留屬於兩人的回憶，之後不會再更新。

粉絲看了後都心痛不已，「感覺他對自己要求真的很高，而且活得不開心不自由」、「唉，看了太難受」、「看到都哭了」。

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