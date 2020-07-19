面對比斯利還沒正式加盟，就因感染新冠退出本季復賽，苦無人手可用的籃網，19日官方宣布簽下本季曾幫籃網打過3場例行賽的賈斯汀安德森取代，他將幫忙籃網打完本季剩餘比賽，他的經紀人甚至公開透露合約金額僅19.6萬美元。

賈斯汀安德森在2015年選秀會第21順位被獨行俠選到，隨後待過獨行俠、七六人、老鷹、籃網等隊，今年1月他跟籃網簽下10天合約，出賽3場平均只打5.7分鐘，拿下1.0分、0.7籃板，10天短約結束後，籃網就馬上把他釋出了。

籃網就連賈斯汀安德森都重簽回來，主因是受到新冠疫情影響，包含厄文、杜蘭特、狄安卓喬丹、丁維迪、威爾森錢德勒、普林斯、克拉克斯頓等7名籃網球員都宣告不打復賽，讓籃網只好趕緊從自由市場找人補強，避免無人可用窘境。

先前籃網補進克勞佛、比斯利、豪爾及蘭斯湯瑪斯等人，沒想到比斯利卻傳出感染新冠病毒，籃網只好找尋其他球員頂替，最後找上本季曾有短暫合作經驗的賈斯汀安德森，安德森預計今天前往奧蘭多隔離區域跟球隊會合，隨後投入訓練。

(中時 )