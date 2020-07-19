吃辣會上癮，更是一種挑戰。有些人會不知不覺間越吃越辣，也都有「被辣到」的經驗。就有網友在PTT上發文表示，自己有次被辣到，陰錯陽差之下買了無糖豆漿想緩解辣度，沒想到「超級解辣」。中醫師梁尹倩也公開「解辣飲Top4」，第1名也讓網友激推：「超有效，真心不騙」。

原PO表示，某日挑戰吃辣雞麵，雖好吃但也被辣到很痛，原本想買牛奶，但錢帶不夠就買了大罐的無糖豆漿，結果超解辣，「喝下去辣的感覺就減少超多，大家有沒有推薦其他解辣的飲料？」網友們也在底下紛紛回覆「酸梅湯」、「烏梅汁」，其中最多人推薦的就是「牛奶」。

香港中醫師梁尹倩也在臉書《CheckCheckCin》養生資訊平台指出，牛奶確實最解辣，並依序列出解辣聖品排名，分析優劣。

TOP4冰水：

不少人第一時間就想到灌冰水來解辣，但其實，冰水只能暫緩辣感，並不能真正帶走辣椒素。因辣椒素是疏水性分子，所以喝冰水並不是最好的選擇。

TOP3酸梅湯：

酸梅湯、烏梅汁中的酸味有生津止渴的功效，正好對應麻辣火鍋的的燥熱，以酸對辣亦能中和酸鹼度。

TOP2氣水、果汁：

用甜味對抗辣味也是一個方法，甜味可以中和辣味，所以飲汽水、果汁也可以適度解辣。

TOP1牛奶：

牛奶中的酪蛋白可以稀釋辣椒素的濃度，甚至吸附並溶解辣椒素，若被辣到感覺快要噴火，可以喝杯牛奶解救腫脹的嘴巴。

(中時電子報)