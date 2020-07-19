現年82歲的美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）驚傳於17日晚間住院治療，發言人昨（18）日證實消息，指羅斯目前狀況都好，病況和新冠肺炎無關。
福斯新聞（Fox News）報導，根據消息人士透露，現年82歲的美國商務部長羅斯於17日晚間住進紐約州北部的醫院。
一名美國商務部發言人隨後於18日證實消息，「商務部長羅斯因為輕微、和新冠肺炎無關的問題住院治療，目前狀況穩定，我們預期他很快就會出院。」
另外2名消息人士透露，羅斯是在周五晚間突感身體不適，因此前往醫院。
(中時電子報)
現年82歲的美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）驚傳於17日晚間住院治療，發言人昨（18）日證實消息，指羅斯目前狀況都好，病況和新冠肺炎無關。
福斯新聞（Fox News）報導，根據消息人士透露，現年82歲的美國商務部長羅斯於17日晚間住進紐約州北部的醫院。
一名美國商務部發言人隨後於18日證實消息，「商務部長羅斯因為輕微、和新冠肺炎無關的問題住院治療，目前狀況穩定，我們預期他很快就會出院。」
另外2名消息人士透露，羅斯是在周五晚間突感身體不適，因此前往醫院。
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