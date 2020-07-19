創作歌手余佩真去年推出首張個人專輯《真真》，即以〈昏你〉這首歌，一舉入圍本屆金曲「最佳作曲人獎」。就在金曲入圍公布前兩天傍晚，本刊記者在南京東路巧遇余佩真，同行還有一起演出《解憂雜貨店》舞台劇演員王肇陽、洪健藏兩人，余佩真看來一派輕鬆，連打哈欠都不遮口，非常做自己。

短短半小時用餐時間，余佩真和同劇演員不忘繼續討論演出內容。（圖／本刊攝影組）

13日傍晚5點半，本刊記者在果陀劇場附近見到準金曲作曲人獎得主余佩真，還有演員王肇陽和黃建藏。3人正好都是9月將正式公演的舞台劇《解憂雜貨店》卡司，看來應是排練空檔出來用餐。不過就連在吃飯時間，3人還是不停地討論自己角色和舞台劇內容，非常認真。半小時後，一行人隨即回到附近的果陀劇場繼續排戲。

橫跨電影、電視、舞台劇與音樂的創作才女余佩真，2013年演出《通靈少女》前傳《神算》，就拿下第16屆台北電影獎最佳新人獎，她還曾兩度入圍金鐘。去年9月余佩真和混音師楊以瑄登記結婚。對於入圍金曲，余佩真說：「非常謝謝評審們的肯定，非常開心。〈昏你〉最想成為每對在情感路上走的顛簸的戀人的護身符。祝福每對相愛認愛的戀人，能夠穿越現實的不友善、人心的不理解，依然貫徹愛的美好，將愛進行到底。」

去年推出專輯《真真〉，余佩真就以〈昏你〉這首歌，一舉入圍本屆金曲「最佳作曲人獎」。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)