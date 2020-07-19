整體濕熱環境伴隨暑氣，實在讓人難受！對愛美的女性而言，盛夏要面對高濕高熱高紫外線已十分困擾，加上今年防疫新生活戴口罩規範，長時間在高溫溼氣重的環境下配戴口罩，進而產生臉部肌膚過敏、紅癢、皮脂腺旺盛出油阻塞毛細孔、長痘痘等狀況，更是懊惱。

紫外線毒辣辣 衰老速度超越身體修復

中醫診所院長陳玫妃中醫師指出，女性大多認為皮膚困擾僅需注重外在保養護膚，但中醫道「有諸內必形諸外」，說明人體內若有疾病，必會反應在外表上，而女性最在乎的皮膚困擾就有可能來自體內失調所導致。

中醫進補因人而異 做足3件事避免暑病找上身

台灣暑季高濕高溫，容易使體內積濕熱生暑病，氣候轉換導致體內濕熱、循環失調就容易反應於外在膚況；加上近年的紫外線毒辣的傷害，更容易加速皮膚老化產生皺紋、膠原蛋白流失、鬆弛、黑斑、色素沉澱等問題；嚴重可能造成皮膚細胞病變，誘發皮膚癌；面對炎炎夏日豔陽，陳玫妃分享皮膚養護得從內外兼備的美肌調理三法：

1、做足物理防曬：隨時隨地都應做好隔離霜、防曬乳、椰子油等物理性防曬。醫師更提醒，就算在室外逗留超過15分鐘，皮膚也會接受過量紫外線傷害，所以不論室內室外、曝曬時間長短，均應做好防曬工作。

2、清淡飲食控制：避免油炸、過辣及易上火的食物，導致肝火胃熱轉而影響皮膚膚況。

3、補充蔘類食材：依據草藥集大成的《本草綱目》記載，蔘類食材可增強體力、滋補強身、促進新陳代謝有大補元氣之效。

盛夏調理飲品：人蔘夏日薏仁湯

盛夏調理可飲用「人蔘夏日薏仁湯」，人蔘1.5錢、紅棗3粒、枸杞2錢、薏仁2錢，加入1500cc水煮沸後飲用。藉仁蔘補元氣、薏仁去濕解熱，而枸杞營養豐富，含有高量抗氧化物，不僅是中醫提神解暑的調理妙方，更能綜效溫補、由內而外幫助女性調理氣血，讓皮膚散發潤澤光亮。

不過，陳玫妃提醒，中藥食材須依體質進補，而膚況與身體狀態及自身免疫力有很大的關聯，暑夏在即，應多加留意紫外線對皮膚所造成的傷害，除藉由日常食補調理，最重要的還是應透過做足物理防曬、清淡飲食控制，才能避免暑病找上門。

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(中時電子報)