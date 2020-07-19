狗狗是人類最忠實的朋友！不過也有狗狗生性活潑好動、調皮搗蛋，雖然是家人最愛的夥伴，但有時也會鬧出許多意外，讓人覺得好氣又好笑。泰國有一隻可愛狗狗「桑麗」平常看家裡老奶奶天天戴假牙，可能自己也想要嘗試一下，竟偷偷叼走假牙戴進嘴裡，讓家人找了好久才找到假牙蹤跡！

臉書「泰國清邁象」日前發文表示，一家人為了尋找奶奶的假牙，可說是將全家都翻遍了，「奶奶說她的假牙放在電視前的桌上，但怎麼找都找尋不到」。一開始家人以為奶奶年紀大了，可能忘記自己放在哪裡，但足足找了1小時都還是找不到。

此時桑麗「笑笑地走過去」，看著一家人翻天覆地，卻還是露出一口燦笑，「本來還不以為意但看起來又怪怪，就叫她過來後才真相大白」，原來奶奶的假牙被桑麗穩穩的戴在口中，乍看之下還挺適合的。

桑麗的假牙照貼出2天就有破萬網友按讚，大家紛紛表示「真的無違和」、「意外的覺得好看」、「笑到肚子痛哈哈哈」、「大小剛剛好，根本就是狗狗的假牙」、「好合哦」、「笑容燦爛」、「還笑笑的走過去」、「根本他的牙齒來著」。

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(中時電子報)